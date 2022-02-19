حلق شعرها ومارس الرذيلة مع ساقطات.. تفاصيل احتجاز شخص لزوجته ٤ سنوات بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في اتهام اخصائي تحاليل باحتجاز زوجته ٤ سنوات بمنزل بمركز الحوامدية جنوب المحافظة واستخراج شهادة وفاة للحصول على ميراثها.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير، كشفت أن المتهم كان على علاقة بها قبل زواجهما عام 2004، ليترك الزوجين أصل بلدتهما بالمنيا متجهين إلى محافظة الجيزة تحديدا الحوامدية.

أنجب الزوجان أربعة أطفال، اعتاد الأب التنقل بأطفاله بين محال إقامة متعددة، لضمان عدم إخبار أحد بما يفعله من احتجاز والدتهم وضربها فضلا عن حلقه شعرها، وإحضاره ساقطات لممارسة الرذيلة معهن بالمنزل.

أبلغت ابنة السيدة المحتجزة الشرطة التي حضرت وتمكنت من القبض على الزوج واقتياده للقسم.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز الحوامدية بتلقيه بلاغ يتهم شخص باحتجاز زوجته منذ ٤ سنوات.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب أكدت صحة البلاغ، وتبين أن اخصائي تحاليل ثلاثيني احتجز زوجته الأربعينية داخل غرفة طوال ٤ سنوات مع منحها أقراص المرضى النفسيين ما أصابها بأزمة نفسية حادة.

لم يكتف المتهم بضرب والدة أطفاله بل استخرج شهادة بوفاتها على خلاف الحقيقة للحصول على ميراثها بمسقط رأسها في محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وتحرير الزوجة واصطحابهما إلى ديوان القسم للتحقيق.