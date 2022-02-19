رجل فقد عقله.. احتجز زوجته ٤ سنوات واستخرج شهادة بوفاتها للحصول على ميراثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات احتجاز شخص لزوجته ٤ سنوات بمنزلهما بمركز الحوامدية جنوب المحافظة واستخراج شهادة وفاة للحصول على ميراثها.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز الحوامدية بتلقيه بلاغ يتهم شخص باحتجاز زوجته منذ ٤ سنوات.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب أكدت صحة البلاغ، وتبين أن اخصائي تحاليل ثلاثيني احتجز زوجته الأربعينية داخل غرفة طوال ٤ سنوات مع منحها أقراص المرضى النفسيين ما أصابها بأزمة نفسية حادة.

لم يكتف المتهم بضرب والدة أطفاله بل استخرج شهادة بوفاتها على خلاف الحقيقة للحصول على ميراثها بمسقط رأسها في محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وتحرير الزوجة واصطحابهما إلى ديوان القسم للتحقيق.