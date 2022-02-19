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جبالي يتسلم جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي في 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تم عقده بمقر جامعة الدول العربية، تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية لعام 2021.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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