قومي المرأة: تصريحات مذيعة "MCB مصر" بشأن عروس الإسماعيلة لا تليق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه الكامل لما بدر من تصريحات إعلامية لمقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "mbc مصر" في الحلقة التي أذيعت أمس الجمعة 18 فبراير 2022، حيث تناولت أزمة "عروس الإسماعيلية" حيث جاء مضمون تصريحاتها قبولها وتصالحها مع ما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع في الوقت الذي انتفض فيه المجتمع المصري لإدانة هذا السلوك المشين.

وأضاف المجلس في نص بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعبر رئيسة الجهاز عن بالغ استياءها من هذه التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن إعلامية مصرية أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى المرأة المصرية وإلى المجتمع بأسره".

وأوضح المجلس: "تلك التصريحات تتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014، وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة، كما تعد تصريحاتها مخالفة صريحه لميثاق الشرف الإعلامي الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، كما تعد هذه التصريحات تبرير وتحريض على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة".