شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى: لأول مرة إنشاء مقر لنقابة مهندسى الأقصر فى عهد المجلس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر، الأرض التي تم شراؤها في مدينة الأقصر وذلك لإنشاء مقر لنقابة المهندسين هناك.

وضم الوفد المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

وأعرب ضاحي عن سعادته بأن يتم إنشاء مقر لنقابة الاقصر الوليدة، لافتا أن النقابة كانت تستأجر مقر مؤقت لتقديم الخدمات لمهندسى الأقصر.

وتقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالي برئاسة المهندس هانى ضاحى لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الارض وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.