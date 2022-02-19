شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الطيارين: الطيار المصرى هو الأكفأ على مستوى العالم فنيا وعلميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، برئيسها السابق كابتن طيار وليد مراد، قائد طراز البوينج 877، الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة.

وأكدت الرابطة في بيان لها اليوم السبت، أن تصرف الكابتن وليد مراد يدعو إلى الافتخار بطيارى مصر للطيران وقدرتهم علي أخذ القرار السليم في أصعب الظروف.

وقال كابتن طيار خالد رفعت رئيس الرابطة إن جميع طياري مصر للطيران على أعلي مستوي من المهارات الفنية والعلمية، حيث يتلقون تدريبات مستمرة ومكثفة للارتقاء بأعلى مستويات السلامة المهنية.

وأوضح أن كابتن وليد مراد صاحب خبرة كبيرة ومتميزة وكان رئيسا للرابطة، وهو نموزج متميز، يؤكد على خبرة وكفاءة الطيار المصرى ولديه رصيد كبير من ساعات العمل التى تجعله متميز عن باقي طياري دول العالم.

ونوه رئيس الرابطة أن قائد الطائرة هو صاحب القرار الوحيد في هبوط الطائرة من عدمه ويتحمل مسؤولية سلامة الطائرة والحفاظ علي أرواح الركاب وبالتالي لابد أن يكون قرارة حكيم الي أبعد الحدود وهذا ما فعله الطيار وليد مراد.

وكان كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج 877 قد تمكن أمس من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو بلندن،، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران ببينما تضرب البلاد العاصفة يونيس بالمملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن رافقتها رياح شديدة، والتي تسببت في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.

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