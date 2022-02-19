شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة بعد تحريرها من حبس زوجها 4سنوات: "حلق شعرى وعمل لى شهادة وفاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، القبض على أخصائي تحاليل، لاتهامه باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، وادعاء وفاتها واستخراج شهادة وفاة لها مزيفة، للاستيلاء على ميراثها بمنطقة الحوامدية.

وتم سماع أقوال الزوجة المحتجزة، وأكدت أنه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها إصابات متفرقة وقام بحلاقة شعرها، وحبسها داخل غرفة وقام بتزوير شهادة وفاة لها، واستخرج إعلام وراثة واستولى على ميراثها من أخواتها في المنيا.

تلقت مباحث الجيزة بلاغا يفيد تعرض ربة منزل للاحتجاز، على يد زوجها بمنطقة الحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل أخصائي تحاليل احتجز زوجته، منذ 4 سنوات، وادعا وفاتها، واستخرج شهادة وفاة مزورة لها للاستيلاء على ميراثها، تم ضبط المتهم واحالته للتحقيق.