شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة بالمقطم لإزالة آثار الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة هيئة تنظيف وتجميل المقطم، حملة لتجريد بعض شوارع الحى وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التى تشهدها البلاد منذ صباح اليوم، وتسببت فى تعطل حركة السير ببعض شوارع الحى.

وقال المهندس ناصر عبد الله مدير إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمقطم، أنه بناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، تم التحرك لإزالة أى آثار لمياه الأمطار وتجريد الشوارع من الأتربة.

وأضاف عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إزالة الأتربة المتراكمة بمنطقة الزلزال والتى تراكمت منذ فترة طويلة، علاوة على تجريد شوارع مساكن الشرقية و بنى سويف بمنطقة السبعين فدان علاوة على بعض شوارع الهضبة الوسطى.

وأشار عبد الله، إلى أن العمل مستمر لإزالة آثار الأمطار و السيول الموجودة بالشوارع لتيسير حركية السير و المرور بشوارع المقطم و الهضبة الوسطى.