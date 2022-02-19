شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر بيانا غاضبا بسبب قناة إم بى سى وتناول قضية عروس الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، عن رفضه الكامل لما بدر من تصريحات للإعلامية مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة mbc مصر فى الحلقة التى أذيعت يوم 18 فبراير 2022، حيث تناولت خلالها الموضوع المعروف إعلاميا ب "عروس الإسماعيلية " حيث جاء مضمون تصريحاتها قبولها وتصالحها مع ما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع فى الوقت الذى انتفض فيه المجتمع المصرى لإدانة هذا السلوك المشين .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، عن بالغ استيائها من هذه التصريحات التى لا تليق أن تصدر عن إعلامية مصرية، أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التى تسيء إلى المرأة المصرية وإلى المجتمع بأسره، وتتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونية لهذه المادة، كما تعد تصريحاتها مخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامى الذى يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، كما تعد هذه التصريحات تبرير وتحريض على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة.

ويهيب المجلس القومي للمرأة بقناة إم بي سي مصر، بضرورة الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية عند تناول وعرض قضايا المرأة المصرية التى تحظى باهتمام قوى ومباشر من القيادة السياسية المصرية، التى تحترم المرأة المصرية وتقدر دورها ومكانتها إيمانا بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى.

ويؤكد المجلس رفضه التام لأى تبرير أو تحريض على استخدام العنف ضد المرأة، يقوم به أى شخص تحت أى مبرر، خاصة وأن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانتها وتكفل لها الحماية بحكم الدستور.