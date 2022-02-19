شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فقد تم عمل غرفة طوارئ رئيسية، وكذلك عدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية، وذلك لإزالة أى أعطال قد تحدث أولا بأول.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه حرصا علي سلامة وأمان الركاب، تم تخفيض سرعة القطارات، الأمر الذي يؤدي إلي تأخير بعض القطارات بالوجة القبلي لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجة البحري، بالإضافة إلي مدة التهدية التي تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

وأعلنت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التاخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة، وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.