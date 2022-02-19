شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتحل صفة طبيب يجرى عمليات ويضع كاميرا مراقبة بغرفة الكشف لتصوير المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية فى 10 محافظات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (225 محضرا)

ففي فرع المنيا بالاشتراك مع تفتيش العلاج الحر بالصحة، تم ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب جراحة حيث يقوم بإجراء عمليات جراحية وبحيازته كميات هائلة من الأدوية فى حدود 700 صنف متنوع ومخدر عمليات ومستلزمات طبية متنوعة وبعض أدوات الجراحة وأجهزة قياس سكر وضغط وحامل محاليل لزوم العمليات الجراحية التى تجرى بواسطته، بالإضافة إلى ضبط إحدى كاميرات المراقبة داخل غرفة الكشف مما يشكل مخالفة انتهاك خصوصية المرضى.

وتم غلق وتشميع عدد 19 منشأة طبية متنوعة لعدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدد مركزين للتمريض، كما تم تحرير عدد (32 محضرا) لمخالفات الأوكازيون الشتوي وعدم الالتزام بالاستبدال والاسترجاع.

وفى فرع بنى سويف، تم ضبط جهاز ليزر داخل منشأة طبية بدون طبيب مؤهل لاستخدامه، بالإضافة إلى ضبط كمية من المستحضرات الطبية والتجميلية وأدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة وسرنجة معبئة بسائل مجهول المصدر ومعدة للاستخدام مما يعد مصدرا للعدوى، كما تم تحرير عدد 21 محضرًا للإعلان عن الأوكازيون بدون الحصول على تصريح ، وعدم اصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم الإعلان عن الأسعار .

فرع قنا :

تم شن 4 حملات، أسفرت عن تحرير (17 محضرا) لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونظافة واغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص .

فرع أسوان :

تم المرور على عدد 64 منشأة تجارية وتحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى .

إدارة ضبط الأسواق فرعا القاهرة و الجيزة:

تم شن عدد (22) حملة بشأن ضبط الأسواق ومنع أى ممارسات ضاره بالمستهلكين، وقد أسفرت عن تحرير 22 محضر عدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن السعر الشامل، وضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم كتابة البيانات باللغة العربية طبقا لقانون حماية المستهلك.

فرع الإسكندرية :

ضبط شركة تعرض (2) شاشة لماركة شهيرة مقلدة وغير خاصة بالشركة المنتجة، وذلك قيامها بتضليل المستهلكين وخداعهم من خلال عرض منتجات مقلدة على أنها منتجات أصلية والاعتداء على حق الملكية الفكرية بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة، كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص فى حيازته كمية كبيرة من حفاضات الأطفال مجهولة المصدر.

وتم تحرير عدد (37 محضرا ) للإعلان عن الأوكازيون بدون الحصول على تصريح ، ولعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم الإعلان عن الأسعار .

فرع الشرقية :

ضبط مصنع للبلاستيك وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط محطة وقود بحيازتها مواد بترولية مجهزه للبيع فى السوق السوداء ، وتم تحرير عدد (58 محضر )لمخالفة القرار رقم 14 لسنة 2022 الخاص بالأوكازيون الشتوى وقانون حماية المستهلك لسنة 2018، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والبيع بأزيد من السعر المعلن .

فرع السويس :

ضبط 143 طنا من الأعلاف منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير عدد 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وجود التراخيص اللازمة .

فرع بورسعيد :

تم المرور على عدد من معارض السيارات الجديدة و المستعملة للتأكد من الإعلان عن الأسعار تطبيقًا لقرار جهاز حماية المستهلك، وتم تحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم استخراج التصريح الخاص بالأوكازيون .