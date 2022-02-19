شكرا لقرائتكم خبر عن "العلوم الصحية" تطلق حوارا مجتمعيا حول التوصيف الوظيفى الجديد للفئات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النقابة العامة للعلوم الصحية، جلسات من الحوار المجتمعي للفئات التابعة لها، على مدار 5 أيام من اليوم السبت 19 فبراءر وحتى الأربعاء المقبل، لمناقشة التعديلات المقترحة على التوصيف الوظيفي الجديد، والذي يتم إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها الفترة المقبلة، من قبل وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، تمهيدا لاعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعميمه على كافةالجهات المعنية، تطبيقا لقرار رئيس الجهاز باستحداث مجموعة وظيفية نوعية جديدة، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية".

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن ذلك يأتى فى أعقاب حالة من اللغط والجدل، التي اعترت أوساط الفئات التابعة للعلوم الصحية، نتيجة إرسال مشروع مسمى وظيفي أعده عدد من الخبراء بوزارة الصحة، وخالف منطوق قرار رئيس الجهاز، مما أخرج الوصف الوظيفي عن سياقه، ويوحي بإسناد مهام أخرى للعلوم الصحية، خارج مسار الدراسة وشهادة التخرج، حيث حدث ذلك بدون استطلاع رأي النقابة العامة للعلوم الصحية، بشكل يضمن خروج التوصيف الوظيفي معبرا عن المهن المختلفة، في تخصصات الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والرعايات الحرجة والخدمات الإسعافية.

وواصلت منى حبيب، الأمين العام لنقابة العلوم الصحية، بأن كل ذلك دعا النقابة للتواصل مع وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تصحيح التوصيف الوظيفي، من "تكنولوجي" إلى "أخصائي"، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، ولذلك تناقش النقابة أعضائها في حوارات مجتمعية متخصصة، بحيث يمثل كل يوم فئة من الفئات، لعرض مقترحاتها حول التوصيف الوظيفي، لنقلها إلى المسئولين خلال مناقشات إعدادها، حيث ستكون النقابة مشاركة في وضع المسار الوظيفي لكل فئة، ولإدراج ما يصلح من مقترحات فيبطاقات الوصف النهائية، عند إصدارها رسميا من الجهاز المركز ي للتنظيم والإدارة.

وتنعقد جلسات الحوار المجتمعي للفئات، على مدار 5 أيام، تتضمن السبت 19 فبراير شعبة المختبرات الطبية، ويترأسها عبدالرحمن عبدالله عضو مجلس النقابة، والأحد 20 فبراير اجتماع لجنة التسجيل الطبي والاحصاء، ويترأسها خالد فتحي أمين صندوق النقابة، والاثنين 21 فبراير لجنة الأشعة، ويترأسها عماد التباع نائب النقيب العام، والثلاثاء 22 فبراير اللجنة النوعية لتركيبات الأسنان ويترأسها د. جمال حبحوب نائب النقيب العام، والأربعاء 23 فبراير لجنة المراقبين الصحيين، ويترأسها هيثم السبع، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية.