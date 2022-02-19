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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة تكرم الموهوبين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المهندس أحمد على رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة وأمين صندوق نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، إلي أن النقابة حرصت علي تكريم المتفوقين من المهندسين وأبنائهم في مجالات عدة، منها متفوقون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومجال الابتكارات العلمية ومجالات العلوم والرياضيات، والمتفوقون في رياضات السباحة والدفاع عن النفس والشطرنج والباليه.
وكرمت النقابة أيضا بعض المهندسين الحاصلين علي جوائز في مجالات الهندسة المختلفة.
وأضاف أحمد علي، أن نقابة مهندسي القاهرة حرصت كل الحرص علي تكريم المهندسين خريجي عام 2020 والذي تأخر تكريمهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما شمل التكريم أيضا خريجي 2021 وايضا حملة الماجستير والدكتوراه لعامي 2020 و 2021 .
كما قامت النقابة بتكريم المهندسين الذين اجتازوا الدوارات التدريبية الميدانية بالمقاولون العرب.
المهندسين تكرم الموهوبين بعدة مجالات
المهندسين تكرم المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه
جانب من التكريم