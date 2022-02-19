شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة تكرم الموهوبين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت نقابة مهندسين القاهرة، برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة ما يقرب من 100 من المهندسين وأسرهم، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وشمل التكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأشار المهندس أحمد على رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة وأمين صندوق نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، إلي أن النقابة حرصت علي تكريم المتفوقين من المهندسين وأبنائهم في مجالات عدة، منها متفوقون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومجال الابتكارات العلمية ومجالات العلوم والرياضيات، والمتفوقون في رياضات السباحة والدفاع عن النفس والشطرنج والباليه.

وكرمت النقابة أيضا بعض المهندسين الحاصلين علي جوائز في مجالات الهندسة المختلفة.

وأضاف أحمد علي، أن نقابة مهندسي القاهرة حرصت كل الحرص علي تكريم المهندسين خريجي عام 2020 والذي تأخر تكريمهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شمل التكريم أيضا خريجي 2021 وايضا حملة الماجستير والدكتوراه لعامي 2020 و 2021 .

كما قامت النقابة بتكريم المهندسين الذين اجتازوا الدوارات التدريبية الميدانية بالمقاولون العرب.