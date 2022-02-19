شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة شهيد الواجب بحادث مصرع 9 عناصر جنائية بالدقهلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أهالى الدقهلية صلاة الجنازة وتشييع جثمان ضابط شرطة، توفى خلال تبادل لإطلاق الرصاص خلال مداهمة وكر للمجرمين، حيث لقي 9 عناصر جنائية مصرعهم، واستشهد ضابط في تبادل لإطلاق الرصاص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وأكدت المعلومات قيام مجموعة من العناصر الإجرامية "محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية، وبحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى، واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية كمأوى لهم .

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت قوة من قطاعى (الأمن العام والأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية لقطعة الأرض المشار إليها وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 9 منهم واستشهاد ضابط شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى" ، وعُثر معهم على (9 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية –350 كيلو جرام بانجو – 6 كيلو جرام حشيش – 2 كيلو جرام هيروين – 2 كيلو جرام شابو ) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.