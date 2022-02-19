شروط استمرارية صرف دعم "تكافل" للأسر المستفيدة (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، حملة بكافة المحافظات بتوعية المستفيدين من برنامج الدعم النقدى، فيما يخص المشروطية وذلك من منظور حقوقى يضمن حصول أطفال الاسر الأولى بالرعاية للحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، وذلك تحت شعار "اللى أوله شرط... آخره فلوس فى الكارت".



شروط استمرارية صرف دعم تكافل للأسر المستفيدة

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول شروط استمرارية الحصول على الدعم النقدى "تكافل للأسر المستفيدة:

متابعة الرعاية الصحية للطفل والأم على الأقل ثلاث مرات سنوياً.

الانتظام بالحضور المدرسى للأبناء على الأقل 80% من الدراسة.

بالإضافة إلى استحداث شرط عدم تزويج البنات وهن قاصرات ودون سن الزواج.

وتقوم الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة بقيادة حملات التوعية، وتتضمن الحملة شرحا للأثر الإيجابى لتطبيق الشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية التى تلزم بها الوزارة المستفيدين من البرنامج، من أجل استمرار حصولهم على الدعم المقرر كاملا.

تهدف الحملة إلى رفع وعى المجتمع بأن أثر برنامج الدعم النقدى "تكافل" ليس فقط ماديا ًفى مساعدة الأسرة فى تغطية بعض نفقاتها، وإنما يشمل الأثر الصحى على صحة الأم والطفل والتى تساهم فى القضاء على أمراض سوء التغذية كالأنيميا والتقزم بين السيدات والأطفال، وتعزيز مفاهيم الأسرة الصغيرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والتأكيد على الالتزام المتابعة الصحية، هذا بالإضافة إلى انتظام الأطفال فى التعليم الأساسى وتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مما سيساهم تباعاً فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية و يساعد تدريجياً على كسر حلقة الفقر بأبعاده المختلفة ، والتحول من مرحلة الحماية إلى الانتاج.