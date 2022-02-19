الداخلية X أسبوع: ضبط 746 قضية آثار و518 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها 51 متهمًا، وبحوزتهم (33 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 35 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأسفرت الجهود عن مصرع عنصر، وضبط 518 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية- الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية– الشرقية – السويس– المنيا – بورسعيد– المنوفية – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية - الفيوم – البحيرة – بنى سويف).

كما أثمرت الجهود ضبط 746 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.