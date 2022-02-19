مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 أخرون في حادثين منفصلين بالجيزة.

البداية من طريق أكتوبر الواحات اتجاه أكتوبر بعد الرست الكبير بحوالي 10 كم، ورد بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة نقل بسيارة ربع نقل.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر تم نقله لمستشفى زايد المركزي والجثة تحت تصرف النيابة وتسيير حركة المرور بعد استعدال السيارتين.

بالانتقال إلى قطاع الجنوب، أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك بقرية منيل شيحة مركز أبو النمرس، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين العام.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.