الأمن العام: ضبط 1840 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 28 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1675 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1840 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

كما أثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 2 قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 15 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 55 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 28.000.000 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.