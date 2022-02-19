مصرع طفلين صدمتهما سيارتين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما صدمتهما سيارتين إحداها نقل بمركزي الصف ومنشأة القناطر.

مساء أمس الجمعة تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بكوبري النصف القبلي قرية الشوبك الشرقي مركز الصف.

تبين اصطدام سيارة ربع نقل بطفل ما أسفر عن مصرع الأخير، ونقل جثته إلى مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قرية ذات الكوم مركز منشأة القناطر شهدت واقعة مماثلة أودت بحياة طفل تم إيداع جثته معهد ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.