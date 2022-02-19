المرور X أسبوع: ضبط 338 ألف مخالفة ورفع 644 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 338404 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2904 موقف عشوائي، وتم رفع 644 سيارة، و60 دراجة نارية، متروكة ومتهالكة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على 114 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة 372 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية كافة الحالات، وفحص 257 مركبة تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 4355 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 209 سائقًا منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.