مصابان في إطلاق نار أثناء عقد قران بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد عقد قران بمركز الواحات إطلاق نار مما أسفر عن إصابة شخصين مثلا إلى المستشفى.
تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات بدائرة المركز.
انتقل المقدم مصطفى زيدان مفتش فرقة الواحات إلى محل البلاغ وتبين أن شخصا أطلق عيارا خرطوش من سلاحه ابتهاجا بحفل عقد قران بقرية منديشة.
أصاب الطلب شخصين بالخطأ نقلا إلى مستشفى الواحات المركزي، وتحفظ الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات على المتهم والسلاح.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.