الداخلية X أسبوع.. غلق 4996 محلًا مخالفًا و45 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط6651 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وبمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، وغلق 4996 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 45421 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 45100 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 321 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.