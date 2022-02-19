بسبب الطقس السيئ.. خفض سرعة القطارات والتأخيرات تصل لـ "ساعتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشكيل غرفة طوارئ رئيسية وعدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية لإزالة أي أعطال قد تحدث نتيجة الطقس السيئ أولا بأول.

وقالت السكة الجديد، في بيان، اليوم السبت، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، وحرصا على سلامة وأمان الركاب تم تخفيض سرعة القطارات الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض القطارات بالوجه القبلي لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجه البحري بالإضافة إلى مدة التهدئة التي تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.​