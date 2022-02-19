شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تجدد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تجدد سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والعاشر من رمضان علي إثر زيادة نسبة الرطوبة المصاحبة للرياح الشمالية.

وتابعت: مع التقدم مع الوقت تتحرك السحب شرقا لتشمل سيناء بأكملها وتستمر هذه الحالة الجوية لآخر اليوم، كما يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء وخاصة علي المناطق المتكون بها السحب الرعدية تكون مثيرة للأتربة نتيجة الرياح الهابطة.

كما تسود أجواء شديدة البرودة علي معظم الانحاء، والحرارة الآن على القاهرة 13 درجة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .