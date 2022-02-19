شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأمناء والآباء": لم نتلق أى شكاوى مع بداية الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن المجلس الأعلى للأمناء تابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في المحافظات التي تنتظم فيها الدراسة اليوم السبت، وذلك من خلال مجالس الأمناء بتلك المحافظات.

وأوضح، في بيان له اليوم السبت، أن المجلس لم يتلق أي شكاوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأن اليوم الدراسي مر بصورة جيدة.

وشدد "علام" على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وان مجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس تتابع الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد أن المجلس الأعلى للأمناء يرصد شكاوي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وفي حال تلقي أي شكوى يتم التفاعل معها فورا من أجل حلها.