شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تدفع بمعدات شفط مياه الأمطار من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسيارات ومعدات شفط مياه الأمطار للتعامل مع مياه المطر بالشوارع، كما دفعت بفرق عمال النظافة بالادوات اللازمة، لشفط المياه من الشوارع ومطالع ومنازل الكباري والانفاق وطريق الفيوم ومصر اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو وصفط اللبن والطريق الدائري والمناطق المحيطة بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والمستشفيات وأماكن دور العبادة للمساجد والكنائس وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ل شفيق جلال رىيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة سقوط امطار متوسطة، كما انخفضت درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.