شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لطلاب الشهادة 2022 والان مع تفاصيل الخبر
رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية
https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx
1ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.
2ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.
3ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".
4ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.
5ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.
6ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.
7ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.
8ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.
9ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.
10ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.