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شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: معرض دائم للأسر المنتجة بالدقهلية وزيادة مشروعات التمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكتها، وتعمل علي زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعي لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل علي تطوير مركز التكوين المهني، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تؤمن بأن الشارع ليس مأوي، ومحافظة الدقهلية بها 8 مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت 40 طلب كفالة للأطفال.
كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.
جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الدقهلية
وزيره التضامن ومحافظ الدقهليه
جانب من اللقاء
وزيرة التضامن