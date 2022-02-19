شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: معرض دائم للأسر المنتجة بالدقهلية وزيادة مشروعات التمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب، وإنما هي منهج حياة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر تري نهضة تنموية كبري.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكتها، وتعمل علي زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعي لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل علي تطوير مركز التكوين المهني، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تؤمن بأن الشارع ليس مأوي، ومحافظة الدقهلية بها 8 مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت 40 طلب كفالة للأطفال.

كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال تطوير مستشفي الهلال الأحمر، والذي يتبع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الدقهلية، حيث تم تطويرها، ويشمل المستشفي عيادات طبية في جميع التخصصات وغرف عمليات وتحاليل طبية، كما تفقدت النادي النسائي الذي تم تطويره ويقوم بتجهيز جميع الوجبات الغذائية.