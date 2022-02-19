شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدشن المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعى لخدمة الركاب بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت وزارة النقل المرحلة الثانية لخدمات نقل الركاب الجماعى فى محافظة الدقهلية، والتي تعتبر من أوائل المحافظات التي تم تدشين المشروع بها والذى يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمن يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين.

وأكدت وزارة النقل، أن المشروع يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية، وذلك بدعم ومعاونة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه.

وأضافت الوزارة، أنه فى إطار مبادرة حياة كريمة، فإن هذا المشروع يخدم كل أبناء وشعب الدقهلية والذى يشمل الربط ما بين مدينة المنصورة وبين كل المراكز التابعة لها باجمالى 15 خطا، وهي الجمالية و المطرية و جمصة و المنزلة وشربين وبني عبيد ونبروه والسنبلاوين وأجا وبلقاس وميت غمر ودكرنس وتمي الامديد وميت سلسيل ومنية النصر بمدينة المنصورة بالاضافه الى عدد 7خطوط داخليه لربط احياء العاصمه ببعضها.

ولفتت الوزارة، إلى أن المشروع يهدف لتوفير عدد 88 سيارة مينى باص بحد أدنى مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتم تدشين المرحلة الاولى من هذا المشروع يوم 30 أكتوبر الماضي بعدد 39 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفية لكل من شركتي الانجليزية وأبو الهول للنقل الجماعى، واليوم يتم افتتاح المرحلة الثانية لهذا المشروع بعدد 28 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفية تابعين للشركة الانجليزية للنقل الجماعي لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة وربط مدينة المنصورة بأحيائها تشمل 18 سيارة لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة (شربين، السنبلاوين، وأجا، بلقاس، ميت غمر، تمى الامديد) وعدد 10 سيارت لربط أحياء مدينة المنصورة ببعضها.

وأشارت إلى أن هذه الأعداد سيتم زيادتها طبقا لاحتياجات الطلب عليها وذلك من أجل توفير جودة خدمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، كما أنه سيتم مراجعة خدمات نقل الركاب بين مدينة المنصورة ومحافظات الجمهورية وخاصة بعد عودة شركه الدلتا للنقل والسياحة الى وزاره النقل ودراسة قيام شركة السوبرجيت بربط مدينة المنصورة بالقاهرة بمستوى خدمة مميزة للمواطن وخاصة بعد تطوير طريق بنها / المنصورة ومرورا بطريق شبرا / بنها الحر حتى محطة عدلى منصور لتسهيل دخول المواطنين الى قلب القاهرة والعاصمة الادارية بوسائل نقل حضارية متجانسة الجودة بداية من محطة القيام الى محطة الوصول لتوفير التكامل بين جميع وسائل النقل بمحطة عدلى منصور والتى تعتبر أول محطة نقل متكاملة يوجد بها خط القطار المكهرب للعاصمة الادارية والخط الثالث لمترو الانفاق يتكامل مع المونوريل والخط الاول والثانى لمترو الانفاق بالاضافة الى خط سكة حديد يربط محطة عدلى منصور بالشبكة القومية للسكة الحديد.