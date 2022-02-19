شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنصح المواطنين: لا تبادروا بإصلاح أى أعطال وبلغوا بالمشكلة على 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة إلى جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بعدم التطوع لإصلاح أى عطل بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والإبلاغ عن الأعطال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

وناشد حمزة المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية بالشوارع حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة ، موكدا على إستقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.