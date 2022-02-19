شكرا لقرائتكم خبر عن الناجح يرفع إيده.. قراء يشاركون صور أبنائهم لتهنئتهم بنجاح الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل القارئ محمد عبدالعزيز صورة ابنته لتهنئتها بالنجاج ضمن مبادرة بارك لابنك التى أطلقتها خدمة "صحافة المواطن "باليوم السابع قائلا: "اهنئ ابنتى الغالية علياء يوسف محمد عبدالعزيز القاضى بمناسبة نجاحها عن الترم الأول فى بكالوريوس علوم أسيوط بتقدير امتياز ألف مليون مبروك وعقبال الاحتفال بتخرجك بابا يوسف القاضى، وماما وأخوتك".



علياء

كما شارك والد الطالبة مريم محمد عوضين بصورة لابنتها لنجاحها فى الصف الخامس الابتدائى 99،6%، فى إحدى مدارس محافظة الدقهلية.



مريم

كما شارك والد الطالبة ملك هانى شعبان عايز صورتها قائلا: "عايز أقولها ألف مليون مبروك النجاح والتفوق فى التيرم الأول من الشهادة الإعدادية".



ملك

كما شارك والد الطالبة سلمى محمد وجيه محمد من مدرسة زهور مايو بصورة لها، وهى حاصلة على المركز الأول فى الترم الأول الصف الخامس الابتدائى.



سلمى

كما شارك أهل الطالب زين رامى زين العابدين بصورته لتفوقه الدراسى فى الترم الأول بمجموع 138 من 140 ، بتقدير 98%.



زين رامى

وهنأ والد الطالبة ردينة شريف صبح من الأوائل على المدرسة لحصولها على المركز التاسع على المدرسة بمجموع 396 من 400.



ردينة

فرحة كبيرة شعر بها المصريون خلال الأيام الأخيرة وحاليا بظهور نتائج الفصل الدراسى الأول، فإذا كان لديك أبن أو ابنه في مراحل التعليم والدراسة ونجح في مواده الدراسية، يمكن مشاركة صورته وتهنئته عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك".

أرسل صورة الطالب واذكر اسمه واسمك وصلة القرابة به، ومحافظته وتقديره الدراسى ، من خلال رسالة موجه فيها جملة تشجيعية ومباركة للطالب.