الأمم المتحدة تصدر تقريرين عن التأثيرات والتكيف والتخفيف للتغيرات المناخية

القاهرة - سامية سيد - يصدر خلال شهر فبراير الحالى وبالتحديد بعد غد الإثنين، تقرير الفريق العامل على اصدار تقرير التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر بالتغيرات المناخية الصادر عن الأمم المتحدة.

واكد الموقع الإلكترونى الخاص بالأمم المتحدة أن هذا الحدث هو أحد الأحداث البيئة، التى تجعل من عام 2022 عاما للمناخ، مشيرة إلى أن هذا التقرير يرصد آثار تغير المناخ على النظم البشرية والطبيعية، مع ملاحظة نقاط ضعفها وحدود قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن التقرير سينظر فى الخيارات المتاحة لخلق مستقبل مستدام من خلال نهج عادل ومتكامل لجهود التخفيف والتكيف على جميع المستويات.

كما أشار موقع الأمم المتحدة انه سيصدر أيضا فى 28 مارس 2022 "تقرير الفريق العامل الثالث" التخفيف من آثار تغير المناخ، ويركز هذا التقرير على الجهود العالمية والوطنية المبذولة للتخفيف من الآثار المدمرة والمتنوعة لتغير المناخ، والنظر فى الابتكار وإيجاد حلول فى مجال الطاقة والأنظمة الحضرية، وفى قطاعات مثل الزراعة والغابات واستخدام الأراضى والمبانى والنقل والصناعة.

وينظر فى الرابط بين الخطط قصيرة إلى متوسطة وطويلة الأجل للحد من الانبعاثات، مع تسليط الضوء على أهمية خطط العمل الوطنية للحكومات، والمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس.