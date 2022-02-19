شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين تجنب الوقوف قرب أعمدة الإنارة أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى تشهدها البلاد وتصل ذروتها اليوم السبت على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء بسبب انخفاض الحرارة، فضلا عن توخى الحذر من نشاط الرياح خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، كما ناشدت المواطنين بالحذر على الطرق أثناء الأمطار .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 00 .