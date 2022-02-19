شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الطقس اليوم.. سقوط غزير للأمطار وهبوب شديد للرياح الباردة ببورسعيد.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من شارع عاطف السادات بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط غزير للأمطار وهبوب شديد للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على شتى أنحاء المحافظة.

وعن استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فقد تم إعلان حالة الطوارئ القصوى، وانتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات إقليم القناة الثلاثة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس فرع القناة، أن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم علي أعلي مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة الي المتابعة علي شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، ترمز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مضيفا علي جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها.

وكان رئيس مياه القناة، قد عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.



حديقة المنتزه ببورسعيد اليوم السبت



جانب من شارع عاطف السادات ببورسعيد