ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "كبدة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (1,030 طن "كبدة" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.