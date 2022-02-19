مقبرة أثرية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تم ضبط 3 أشخاص "بينهم مالك السيارة"، وبحوزتهم (رزمة من ورق الجرائد على شكل رزمة أوراق مالية- طبنجة صوت - هاتف على شكل جهاز لاسلكي)، وبصحبتهم (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية).

بمناقشة الأخير أقر بسابقة تعرفه على أحدهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوهمه بعثوره على مقبرة أثرية، وطلب منه معاونته في استخراج الآثار بدفع مبلغ مالي كمقدم لأحد المتخصصين في استخراج الآثار، واتفقا على التقابل بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية، وفور وصوله فوجئ بباقي المتهمين واستوليا منه على المبلغ المالي مُنتحلين صفه رجال شرطة ولاذوا بالفرار.

واختمر في ذهنه فكرة التواصل مع الأول مرة أُخرى من هاتف آخر في محاولة منه لاسترداد المبلغ المالي واتفقا معه على التقابل بمحل البلاغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام المضبوطات حيازتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بعثورهم على مقبرة أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.