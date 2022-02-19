ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحوزة صاحب مطعم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مطعم، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "اللحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المطعم على (2,040 طن لحوم مجمدة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري .