شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: قرارات الرئيس السيسى أنعشت الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الجارالله عميد الصحافة الكويتية، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن الرئيس السيسي رجل المهمات الصعبة، لقد أنعش اقتصاد مصر بقراراته العظيمة، والتي كثيرآ ما يعلنها اليوم ويريد إنجازها أمس.

أضاف الجارالله، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، الرئيس السيسى ‏يعيش حالة تقدير دولي لهذه الإنجازات في هبة النيل مصر".

ووصف الجار الله ، فى تصريحات سابقة له وفق" الشرق الأوسط"، ما يحدث على أرض مصر حاليًا بالإنجاز الكبير والطفرة غير المسبوقة والمتلاحقة نحو رفع معدلات التنمية، مؤكدًا أن المؤسسات المالية الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي وفقًا للمخطط الذي وضعته الدولة للنهوض وتسريع وتيرة التنمية واستغلالًا لكافة الموارد الكبيرة التي تتملكها مصر.

وقال الجارالله، إن مصر لديها من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى، مؤكدًا أنها تسير في خطى ثابتة نحو تحقيق ذلك بفضل القيادة المصرية الحكيمة والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الجارالله إلى مشروعات الإسكان الجديدة في كافة ربوع مصر وإحلالها محل العشوائيات بما يليق بمكانه مصر عبر التاريخ مؤكدا أن العائد الاقتصادي من مشروع الأسكان والتمدد الأفقي وبعيدا عن التزاحم يخلق فرص عمل جديدة ويعطي منظرا ورونقا حضاريا يعود بمصر إلى حقبة القرن الماضي مؤكدا أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التي تحتاج إلى فكر جديد في التسويق.

وتابع الجارالله: "شعب مصر العظيم حارب الفقر وأعاد لمصر قوتها الاقتصادية والقادم أفضل، إنها أرض مصر التي دخلوها الأوائل آمنين، شعب مصر يعبر أبواب الازدهار".