شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إنشاء 332 مركز خدمات زراعية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تشارك فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "مبادرة حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس السيسي، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه وهو من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف القصير، أن الوزارة سوف تقدم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة "وحدات بيطرية – جمعيات زراعية – مراكز ارشاد زراعى – مراكز تجميع الألبان"، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية، و305 مراكز إرشاد زراعى و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان، بإجمالى تكلفة حوالى 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) فى 20 محافظة و52 مركزا و1413 قرية وتابعا، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية فى كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجارى تجهيزها.

وقال القصير، إن دور وزارة الزراعة فى مبادرة (حياة كريمة) لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية بل أيضا تخصيص الأراضى لمشروعات المنفعة العامة فى قرى المبادرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدراسات البحثية لكافة الأراضى (مركز البحوث الزراعية - مركز بحوث الصحراء) وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشى وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان ) والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى مشروعات تحسين الأراضى وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع للوزارة والمقدمة للفئات المستفيدة (افراد المزارعين والمربين - شباب الخريجين والمرأة الريفية) حيث يتم تمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية: من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة.

وتتضمن المشروعات الصغيرة مثل مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى وأيضا تطوير وتحديث الرى شبكات الرى الحقلى بقرى الوادى والدلتا وتوفير التمويلات الميسرة لصغار المزارعين لتنفيذ هذه الأعمال.