شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: حركة السيارات منتظمة وأمطار خفيفة ومتوسطة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اﻹدارة العامة للمرور على متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق، دون التأثير على الحركة المرورية.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسوف يتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين طخدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.