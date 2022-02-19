شكرا لقرائتكم خبر عن "العلوم والابتكار" تعلن أول نداء لمنحة تطوير مراكز التميز لخدمة البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن هذا النداء يهدف إلى تمويل مراكز التميز وبناء القدرات المُمولة مُسبقًا من قبل الهيئة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية، وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير الموارد البشرية وتعزيز مهارتهم، بالإضافة إلى تطوير الهياكل الأساسية البحثية القائمة، من خلال تقديم الدعم بأحدث الأجهزة وتطوير الأجهزة الحالية بالمركز.
وأوضح التقرير، أن هذا النداء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين وسد الفجوة التكنولوجية.
وأشار التقرير، إلى أن فترة تلقي المُقترحات البحثية تستمر حتى 17 مارس 2022، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:
www.stdf.eg/web/grants/open
جدير بالذكر، أن الهيئة قامت بتمويل 47 مركزًا للتميز، من خلال إطلاق 4 نداءات بقيمة إجمالية بلغت 551 مليون جنيه، كما قامت بتمويل 127 مشروعًا لبناء القُدرات، من خلال إطلاق 6 نداءات بقيمة 620 مليون جنيه.