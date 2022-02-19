شكرا لقرائتكم خبر عن "العلوم والابتكار" تعلن أول نداء لمنحة تطوير مراكز التميز لخدمة البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) للنداء الأول، لمنحة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة المُمولة من الهيئة، بتمويل يصل إلى 15 مليون جنيه للمشروع الواحد، ولمدة لا تزيد عن 18 شهرًا.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن هذا النداء يهدف إلى تمويل مراكز التميز وبناء القدرات المُمولة مُسبقًا من قبل الهيئة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية، وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير الموارد البشرية وتعزيز مهارتهم، بالإضافة إلى تطوير الهياكل الأساسية البحثية القائمة، من خلال تقديم الدعم بأحدث الأجهزة وتطوير الأجهزة الحالية بالمركز.

وأوضح التقرير، أن هذا النداء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين وسد الفجوة التكنولوجية.

وأشار التقرير، إلى أن فترة تلقي المُقترحات البحثية تستمر حتى 17 مارس 2022، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

www.stdf.eg/web/grants/open

جدير بالذكر، أن الهيئة قامت بتمويل 47 مركزًا للتميز، من خلال إطلاق 4 نداءات بقيمة إجمالية بلغت 551 مليون جنيه، كما قامت بتمويل 127 مشروعًا لبناء القُدرات، من خلال إطلاق 6 نداءات بقيمة 620 مليون جنيه.