شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: الدراسة أونلاين أول أسبوع من الترم الثانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة بالكلية بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 /2022، مشيرا إلى أن الطلاب يتابعون المحاضرات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أونلاين فقط.

وأوضح الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن السبب من جعل الدراسة أونلاين هذا الأسبوع انتشار اعمال الحفر بمحيط الكليات لإدخال المرافق وأعمال تطوير تشهدها الكلية، وبالتالى تم وضع الدراسة أونلاين هذا الأسبوع حرصا على سلامة الطلاب.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات للطلاب واعلامهم بأن الدراسة أونلاين خلال الأسبوع الأول، مؤكدا أن المنصة الإلكترونية بلاك بورد جاهزة لمنح الطلاب محاضراته اونلاين خلال هذا الأسبوع.