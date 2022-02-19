شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 573 شابا.. منهم 44 "قادرون باختلاف" في السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 573 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 44 شاباً "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1254 باحثا عن عمل، منهم 43 " قادرون باختلاف ".

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية ، و 33 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 198 منشأة ، وتم تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل ، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة .