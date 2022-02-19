شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 573 شابا.. منهم 44 "قادرون باختلاف" في السويس والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية ، و 33 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 198 منشأة ، وتم تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل ، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة .