شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى طرح قطع أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
الحكومة تنفى طرح أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين فى الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
متحدث الصحة لـ أ ش أ: مصر تستقبل غدا أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل غدا الأحد شحنة جديدة تقدر بـ 2 مليون و158 ألفا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن تصنيع اللقاحات في مصر لمواجهة فيروس كورونا خطوة هامة وحيوية تؤمن الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى هذا الأمر لم يأتي من فراغ وليس وليد اليوم، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية واضحة ومحددة وتحمل حقيقة كبيرة جدا والدولة المصرية سبقت هذا الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس واختيار بعض الدول لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات.
انطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2021،2022، حيث شهد اليوم الأول من الترم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.
كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى
تستقبل كليات ومعاهد جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.