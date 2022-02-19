شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى طرح قطع أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.



الحكومة تنفى طرح أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة الحكومة تنفى طرح أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تأمين الطلاب فى المدارس حال سقوط أمطار أو تقلبات جوية، موضحة أنه يتم فصل التيار الكهربائي ومنع تواجد الطلاب عند كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة وابتعاد الطلاب عن تجمعات المياه مع العمل على رفعها وشفطها من أفنية المدارس ومدخلها، وتواجد الطلاب داخل الفصول أثناء سقوط الأمطار، إضافة إلى التنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات فى حالة رغبة المدارس فى إنهاء اليوم الدراسى بشكل مبكر قبل مواعيده المحددة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين فى الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. المالية: تخصيص 14.7 ألف سيارة جديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت المحافظة رياح شديدة تتخطى سرعتها 70 كم فى الساعة، وهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة، مع ارتفاع الأمواج 3 أمتار بسبب سرعة الرياح . حالة الطقس اليوم .. رياح وأمطار بالإسكندرية وارتفاع الأمواج 3 أمتار .. لايف

متحدث الصحة لـ أ ش أ: مصر تستقبل غدا أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل غدا الأحد شحنة جديدة تقدر بـ 2 مليون و158 ألفا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا. أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن تصنيع اللقاحات في مصر لمواجهة فيروس كورونا خطوة هامة وحيوية تؤمن الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى هذا الأمر لم يأتي من فراغ وليس وليد اليوم، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية واضحة ومحددة وتحمل حقيقة كبيرة جدا والدولة المصرية سبقت هذا الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس واختيار بعض الدول لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار متابعة حركة المنخفض الجوى، وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد . انطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2021،2022، حيث شهد اليوم الأول من الترم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية. كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى تستقبل كليات ومعاهد جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم السبت، وحتى الإثنين 21 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض اليوم مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار قد تكون غزيرة تصل إلى 20 مم بينما تتعرض مناطق من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 إلى 15 مم، وتتعرض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم. الرى توضح أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الإثنين المقبل انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى بدء الترم الدراسى الثانى دون تأجيل وارتفاع نسب الحضور بين طلاب المدارس.. لايف الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة على الإسكندرية والدلتا وتتقدم للقاهرة الكبرى عوض تاج الدين: تصنيع لقاحات كورونا فى مصر خطوة هامة تؤمن الحاضر والمستقبل متحدث الصحة لـ أ ش أ: مصر تستقبل غدا أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر التعليم تحدد إجراءات تأمين الطلاب بالمدارس حال سقوط أمطار

فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة ضمن المرحلة الثالثة