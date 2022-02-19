شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف موقف تأجيل الدراسة غدا حال استمرار سقوط الأمطار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتمالية تأجيل الدراسة غدا الأحد فى ثانى أيام بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك إذا استمر سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حتى الغد، موضحة أن الدراسة فى موعدها غدا وأى محافظة ترى ضرورة تأجيل الدراسة يوم أو أكثر فهذا القرار يتم اتخاذه من قبل المحافظ حسب الظروف وطقس المحافظة، مشيرة إلى أن الدراسة انطلقت اليوم وانتظمت فى عدد من المدارس.

فيما وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة إزالة وشفط تجمعات المياه من أفنية وداخل المدارس والتى تساقطت منذ قليل استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت إجراءات تأمين الطلاب فى المدارس حال سقوط أمطار أو تقلبات جوية، موضحة أنه يتم فصل التيار الكهربائي ومنع تواجد الطلاب عند كابلات الكهرباء او أعمدة الإنارة وابتعاد الطلاب عن تجمعات المياه مع العمل على رفعها وشفطها من أفنية المدارس ومدخلها وتواجد الطلاب داخل الفصول أثناء سقوط الأمطار وبعدها حتى انتهاء سقوط الأمطار، إضافة إلى التنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات فى حالة رغبة المدارس فى إنهاء اليوم الدراسى بشكل مبكر قبل مواعيده المحددة.

وانطلق صباح اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .