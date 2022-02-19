شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن 750 وظيفة شاغرة لخريجى الكليات والمعاهد التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لشغل عدد 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربع سنوات تخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) من الذكور فقط، نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بوظائف ( مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث – أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث ) .

وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، أنه تم الإعلان عن تفاصيل المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني التالي :

http:jobs.caoa.gov.eg ، وكذلك بجريدة الجمهورية يوم 19/2/2022 والأهرام يوم 20/2/ 2022.

والتفاصيل علي موقع الهيئة الرسمي:https://www.enr.gov.eg/Ar/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementID=20

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد لمواكبة التطوير والتحديث المنشود في كافة قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في القطارات الجديدة.