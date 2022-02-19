شكرا لقرائتكم خبر عن الرى توضح أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم السبت، وحتى الإثنين 21 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض اليوم مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار قد تكون غزيرة تصل إلى 20 مم بينما تتعرض مناطق من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 إلى 15 مم، وتتعرض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم.

فيما يتوقع المركز ليوم الأحد 20 فبراير، أن تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم، لافتا إلى أنه من المتوقع يوم الإثنين المقبل عدم سقوط أمطار، مناشدا ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على سيناء وخليج السويس.

وفى سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار متابعة حركة المنخفض الجوى، وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط-بورسعيد)، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق .

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.