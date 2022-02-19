شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة ضمن المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات القطاع الطبي، حيث إن الصيدلة بها أماكن كثيرة شاغرة ومتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك طب الأسنان بها أماكن والعلاج الطبيعى بها أماكن شاغرة وأيضا كليات الهندسة بها أماكن كثيرة للغاية.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، منذ قليل، أنه يتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.