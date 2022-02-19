شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد إجراءات تأمين الطلاب بالمدارس حال سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تأمين الطلاب فى المدارس حال سقوط أمطار أو تقلبات جوية، موضحة أنه يتم فصل التيار الكهربائي ومنع تواجد الطلاب عند كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة وابتعاد الطلاب عن تجمعات المياه مع العمل على رفعها وشفطها من أفنية المدارس ومدخلها، وتواجد الطلاب داخل الفصول أثناء سقوط الأمطار، إضافة إلى التنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات فى حالة رغبة المدارس فى إنهاء اليوم الدراسى بشكل مبكر قبل مواعيده المحددة.

وانطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .