شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. رياح وأمطار بالإسكندرية وارتفاع الأمواج 3 أمتار .. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت المحافظة رياح شديدة تتخطى سرعتها 70 كم فى الساعة، وهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة، مع ارتفاع الأمواج 3 أمتار بسبب سرعة الرياح.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجات الاستعداد وقامت بنشر السيارات والبدلات ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، وتستمر اعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار متابعة حركة المنخفض الجوي، وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد)

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.